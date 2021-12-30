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İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu

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Giriş: 30.12.2021 11:13
Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, bir binanın 11'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan usta şarkıcı, oğlunun vefatının ardından ilk kez konuştu. Kamera karşısına geçen ünlü türkücü, "Allah evlat acısı kimseye tattırmasın" ifadelerini kullandı.
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