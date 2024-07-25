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İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!

İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 16:08
İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik faciası soruşturma genişliyor. İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı.
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