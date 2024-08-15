İZSU Buca’yı susuz bıraktı

İzmir Buca'ya bağlı kırsal mahalle Kırıklar'da 15 gündür musluklardan su akmıyor. Çamaşır, bulaşık için su tankerinden bidonlarla su taşımak zorunda vatandaşlar, tuvalet ihtiyacı için ise cami tuvaletini kullanıyor.

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