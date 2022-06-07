İznik Gölü’ne girmek yasaklandı

İznik Gölü’nde görülen siyanobakteri artışı sebebiyle göle girmek bir süreliğine yasaklandı. Uzman isimler, siyanobakterilerin aşırı bir şekilde çoğalmaları sıklığı giderek artan ve bütün su kaynaklarını riske atan kritik bir problem olduğunun da altını çiziyor.

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