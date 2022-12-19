İznik Gölü’nde kuraklık çanları! Su 400 metre çekildi

Kuraklık çanlarının çaldığı İznik Gölü'nde su 400 metre çekildi. Yetersiz yağışlara ek olarak bilinçsiz sulamaya vurgu yapan yöre halkı çözüm bulunması için yetkililere çağrı yaptı.

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