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İznik Gölü’nde korkutan görüntü! "Yirmi yıldır böyle bir kuraklık görmedim"

İHA
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Giriş: 20.01.2023 10:41
Türkiye’de yaşanan kuraklık Türkiye’nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı. İznik Gölü kenarında işletmeci olan Bekir Uslu, “Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı.” dedi.
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