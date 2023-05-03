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İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık

İHA
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Giriş: 03.05.2023 09:34
Unesco’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te sahilde dolaşan bir aile gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu. Daha önce zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkelerin suların çekilmesiyle göl tabanından da çıkması İznik'in her yerinden tarih fışkırıyor sözünü doğruladı.
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