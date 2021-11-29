29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmit'te tekneler alabora oldu! Şiddetli fırtına yüzünden tekneler zarar gördü

İzmit'te tekneler alabora oldu! Şiddetli fırtına yüzünden tekneler zarar gördü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2021 13:20
Son dakika haberine göre… Şiddetli fırtına İzmit Körfezi’nde etkisini sürdürüyor. Şiddetli fırtına teknelerin alabora olmasına yol açtı. Tekneler su içinde kaldı. Bölgede balıkçılar seferber olmuş durumda. Vatandaşlar denizden teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Fırtına sabah saatlerinde etkili oldu ve hızı öğle saatlerine doğru 80 kilometreyi buldu. Son durumu A Haber ekibinden Hakan Süer canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekneler alabora oldu!
Tekneler alabora oldu!
Fırtına kabusu! Çatılar uçtu, tuğlalar düştü
Fırtına kabusu! Çatılar uçtu, tuğlalar düştü
İzleyince şoke oldu! Dadandılar
İzleyince şoke oldu! Dadandılar
İstanbul’a çamur yağdı
İstanbul’a çamur yağdı
Sular çekildi kafesler ortaya çıktı!
Sular çekildi kafesler ortaya çıktı!
Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi
Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi
Annesinin bebek arabasının içinde yalnız bıraktığı çocuk yola düştü
Annesinin bebek arabasının içinde yalnız bıraktığı çocuk yola düştü
Ölüm teğet geçti
Ölüm teğet geçti
O Ses’e damga vurdu!
O Ses'e damga vurdu!
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Ulaşıma fırtına engeli!
Ulaşıma fırtına engeli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Avcılığın ‘en alçak’ şekli!
Daha Fazla Video Göster