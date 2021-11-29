29 Kasım 2021, Pazartesi
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İzmit'te tekneler alabora oldu! Şiddetli fırtına yüzünden tekneler zarar gördü
Son dakika haberine göre… Şiddetli fırtına İzmit Körfezi’nde etkisini sürdürüyor. Şiddetli fırtına teknelerin alabora olmasına yol açtı. Tekneler su içinde kaldı. Bölgede balıkçılar seferber olmuş durumda. Vatandaşlar denizden teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Fırtına sabah saatlerinde etkili oldu ve hızı öğle saatlerine doğru 80 kilometreyi buldu. Son durumu A Haber ekibinden Hakan Süer canlı yayında aktardı.