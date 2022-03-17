17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmit’te tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor? Ağaçların bakımları nasıl yapılıyor?

İzmit’te tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor? Ağaçların bakımları nasıl yapılıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 15:37
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Yürüyüş Yolu” yenilerken çevresindeki yüzlerce çınar ağacı zarar görmedi. Peki çınar ağaçları kesilmeden nasıl kurtarıldı? Bakımları nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer konuğu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Hasan Aydınlık anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
17 yaşındaki liseli genç feci kazada can verdi!
17 yaşındaki liseli genç feci kazada can verdi!
Tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor?
Tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor?
Vahşi doğada hayatta nasıl kalınır?
Vahşi doğada hayatta nasıl kalınır?
Yolda bulduklarıyla yaptı! Gören şaştı kaldı
Yolda bulduklarıyla yaptı! Gören şaştı kaldı
Berat gecesi hangi dua edilmeli?
Berat gecesi hangi dua edilmeli?
Fatih’te bir kişi tramvayın altında kaldı
Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı
Antalya’da feci kazada 3 genç öldü
Antalya'da feci kazada 3 genç öldü
Hem bıçakladılar hem de soydular
Hem bıçakladılar hem de soydular
Havalar neden ısınmıyor?
Havalar neden ısınmıyor?
Tramvayda ’yol verme’ kavgası kamerada!
Tramvayda 'yol verme' kavgası kamerada!
Rüyasında ezanı duydu İslam’ı seçti!
Rüyasında ezanı duydu İslam’ı seçti!
İstanbul’da gece yarısı feci kaza
İstanbul'da gece yarısı feci kaza
Daha Fazla Video Göster