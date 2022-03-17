17 Mart 2022, Perşembe
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İzmit’te tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor? Ağaçların bakımları nasıl yapılıyor?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Yürüyüş Yolu” yenilerken çevresindeki yüzlerce çınar ağacı zarar görmedi. Peki çınar ağaçları kesilmeden nasıl kurtarıldı? Bakımları nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer konuğu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Hasan Aydınlık anlattı.