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İzmit’te minik kız dehşeti yaşadı! 5 yaşındaki Esila'nın bacağına metal askı ucu saplandı

DHA
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Giriş: 08.06.2022 14:52
İzmit’te yaşayan minik Esila oyun oynamak istedi. Metal askı ucu küçük kızın bacağına saplandı. Korku dolu anlar yaşayan Esila'nın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
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