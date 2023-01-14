İzmit’te mezarlıkta panik! Çarşafa sarılı halde bulundu

İzmit'te, mezar ziyaretine giden vatandaşlar, mezarlık telleri dışında taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarı fark ettiler. Mezarın küçük olması sebebiyle bebek gömüldüğünü düşünenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, mezarın içinde çarşafa sarılı köpek ölüsü buldu. Ekipler, köpeği gömen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.