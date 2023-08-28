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İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

İHA
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Giriş: 28.08.2023 21:58
Son dakika haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
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