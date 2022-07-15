15 Temmuz 2022, Cuma
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İzmit’te feci kaza! Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular 1 ölü, 1 yaralı
İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları hafif ticari araçla parka uçtu. Kazada 21 yaşındaki Yusuf Derin hayatını kaybetti, arkadaşı 19 yaşındaki Enes Karabulut ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.