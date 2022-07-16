16 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmit’te dehşete düşüren olay! Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

İzmit’te dehşete düşüren olay! Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2022 10:52
İzmit'te, bir kadın birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. 63 yaşındaki kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis, olayla ilgili dini nikahlı eşin ifadesine başvuracak.
Kapıyı açtı dünya başına yıkıldı!
Kapıyı açtı dünya başına yıkıldı!
Yavrusunun başından ayrılmadı
Yavrusunun başından ayrılmadı
Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme!
Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme!
Metrobüste yolcuların kavgası
Metrobüste yolcuların kavgası
Milyoner’de hukukçuyu yanıltan ’TDK’ sorusu
Milyoner'de hukukçuyu yanıltan 'TDK' sorusu
Trabzon’da dehşet anları böyle görüntülendi!
Trabzon'da dehşet anları böyle görüntülendi!
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
İki ağacı devirdi çocuk parkına çarptı!
İki ağacı devirdi çocuk parkına çarptı!
İstanbul’da flaş operasyon
İstanbul'da flaş operasyon
Sinir krizi geçiren adam etrafa korku saldı!
Sinir krizi geçiren adam etrafa korku saldı!
Bir salkımı bakın ne kadar!
Bir salkımı bakın ne kadar!
15 Temmuz’un destansı kahramanı
15 Temmuz’un destansı kahramanı
Daha Fazla Video Göster