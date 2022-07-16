16 Temmuz 2022, Cumartesi
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İzmit’te dehşete düşüren olay! Evin salonunda çıplak halde ölü bulundu
İzmit'te, bir kadın birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. 63 yaşındaki kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis, olayla ilgili dini nikahlı eşin ifadesine başvuracak.