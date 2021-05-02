İzmit Körfezi’nde yunuslar havadan görüntülendi

İzmit Körfezi’nde avlanan yunusların sunduğu görsel şölen havadan görüntülendi. Martılar eşliğinde avlanan yunuslar, drone ile havadan izlendi.

Yapılan temizlik çalışmaları ile balık popülasyonun arttığı İzmit Körfezi'nde yunuslar, son dönemde daha çok görülmeye başladı.

Son olarak avlanırken deniz yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen sundu.

Martılar eşliğinde avlanan yunuslar, drone ile havadan görüntülendi.