İzmirlilerin altyapı çilesi! Yıllardır sorun çözülmedi ve vatandaşı kabusu oldu

İzmir'de yaşanan sel, taşkınlar altyapı sorununu gözler önüne serdi. Çamur deryasına dönen kentte 20 yıldır altyapı sorunu çözülemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 milyar liralık borcu nedeniyle çalışmalar neredeyse durdu. Kronikleşmiş sorunların hiçbiri çözülemedi. A Haber hazırladığı özel haberle İzmir’in sorunlarını gözler önüne serdi.

İzmir belediyecilik hizmetinde sınıfta kaldı. Tam 19 yıldır İzmir kronikleşen hiçbir sorunu çözemedi. Belediyenin borç yükü 9 milyar lirayı geçti. Hal böyle olunca İzmir Büyükşehir Belediyesi rutin yapması gerek hizmetlerden bile geri kaldı.

2020 yılına kentteki altyapı eksikliği damgasını vurdu. Yağan her yağmurda İzmirli çileden çileye koştu. Dükkanlar, evler, sokaklar, caddeler gölete döndü. Kentin büyük bir bölümünde yağmur kanallarının olmaması hayatı durma noktasına getirdi.

Öyle ki İzmirlilerin gölete dönen cadde ve sokaklarda sandallarla gezinti yaptığı bile görüldü. Öyle ki her sağanak sonrası hayat durma noktasına geliyor. Altyapı eksikliğine çarpık kentleşme de eklenince sorunlar silsilesi katlanarak devam ediyor.

İstinat duvarları ise milattan kalma. Ev ve işlerini buradan akan su berbat ediyor. Çözüm yıllardır bulunamadı.

Yıllanmış sorunlar en çok esnafı mağdur etti. Ekmek tekneleri selde zarar gördü. Faturalar, dosyalar, on binlerce liralık elektronik cihazlar hepsi hiç oldu.

Uzmanlar yapılaşma problemleri artık İzmir'i yaşanmaz hale getirdiğine vurgu yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni çalışamaz hale getiren borç yükü giderek katlanıyor. Vatandaşların sorunlarıysa yıllardır yerinde sayıyor.