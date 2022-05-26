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İzmirli şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'dan anne ve babasına ağlatan vasiyet

DHA
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Giriş: 26.05.2022 09:33
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın geride bıraktığı vasiyet mesajı duygulandırdı.
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