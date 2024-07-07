07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 16:08
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 24 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangını kontrol altına alındı
Kurşun yağdıran şahıs kamerada
Kurşun yağdıran şahıs kamerada
Motosikletini tankların üzerine sürdü
Motosikletini tankların üzerine sürdü
15 Temmuz şehidi Yavuz’un hikayesi
15 Temmuz şehidi Yavuz’un hikayesi
Antalya’da yangın çıktı
Antalya'da yangın çıktı
Fırtına ağacı kökünden söktü
Fırtına ağacı kökünden söktü
Keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
El yapımı baston nasıl yapılır?
El yapımı baston nasıl yapılır?
Hicri yılbaşı ne demek? Önemi nedir?
Hicri yılbaşı ne demek? Önemi nedir?
15 Temmuz kahramanı
15 Temmuz kahramanı
Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Bahçelievler’de 5 bina tahliye ediliyor
Bahçelievler'de 5 bina tahliye ediliyor
Daha Fazla Video Göster