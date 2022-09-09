09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı! Yunan askerleri denize döküldü

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı! Yunan askerleri denize döküldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 10:52
İzmir 100 önce bugün düşman işgalinden kurtuldu. Türk ordusu Yunan askerlerini denize dökerek hezimete uğrattı. Bu önemli günde Atina'nın aldığı İzmir mesajı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi!
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi!
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı
Minibüste dehşet anları!
Minibüste dehşet anları!
Özel okullardaki servis ücreti...
Özel okullardaki servis ücreti...
Eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti!
Eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti!
Çiftlikte dehşet!
Çiftlikte dehşet!
Keneden bulaşan yeni bakteri
Keneden bulaşan yeni bakteri
Bir haftada iki mevsim
Bir haftada iki mevsim
Ankara’da bir garip yol çalışması
Ankara'da bir garip yol çalışması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
Kağıthane - İstinye metro projesinde çalışma yok
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
İskeçe Türkleri müftüsünü seçmeye hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster