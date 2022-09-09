İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı! Yunan askerleri denize döküldü

İzmir 100 önce bugün düşman işgalinden kurtuldu. Türk ordusu Yunan askerlerini denize dökerek hezimete uğrattı. Bu önemli günde Atina'nın aldığı İzmir mesajı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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