09 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı! Yunan askerleri denize döküldü
İzmir 100 önce bugün düşman işgalinden kurtuldu. Türk ordusu Yunan askerlerini denize dökerek hezimete uğrattı. Bu önemli günde Atina'nın aldığı İzmir mesajı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.