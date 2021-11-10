İzmir'in Bornova ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir işyerinin alüminyum çatısı uçtu

Evka 3 Mahallesi, 129/15 Sokak'taki 4'üncü Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren soğuk su deposu üretimhanesinin alüminyum kaplı çatısı, saat 05.10'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı hemen arkada bulunan 129/13 sokağa düştü. Olayın sokakta kimsenin bulunmadığı sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi olası faciayı önledi.

Sabah işyerine gelen işletme sahibi Akın Kır, büyük şaşkınlık yaşadı. Kır, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle böyle bir olay yaşadık, neyse ki ne insan hayatına ne de herhangi bir araca zarar vermedi. Olayın sabah saatlerinde olması bizim şansımız oldu. Şu anda çatıyı bulunduğu yerden kaldırmak için gerekli işlemleri başlattık" dedi. Öte yandan, çatının uçma anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.