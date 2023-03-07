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İzmir'in bitmeyen çilesi: Kötü koku

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 12:17
İzmir'de yıllardır bitmek bilmeyen koku çilesi erken başladı. Peki nedeni ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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