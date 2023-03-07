İzmir’in bitmeyen çilesi: Kötü koku

İzmir'de yıllardır bitmek bilmeyen koku çilesi erken başladı. Peki nedeni ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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