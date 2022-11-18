18 Kasım 2022, Cuma
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İzmir’i sel aldı! Vatandaşın çilesi: “Her zaman aynı tablo”
CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu. Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Dükkanını su basan esnaflar, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor" diye konuştu.