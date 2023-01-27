İzmir’i sağanak vurdu! Caddeler sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak uyarısı gece saatlerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er bölgeden aktardı.

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