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İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu! İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem almadı

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 12:37
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlara dolan suyu boşaltmaya çalıştı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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