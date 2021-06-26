26 Haziran 2021, Cumartesi
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İzmir'i kuvvetli yağış ve fırtına vurdu! Uyarı geldi: Saat 18.00'e kadar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir'in kuzey kesimleri ile Manisa çevrelerine yaptığı uyarının ardından İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Güne güneşli ve sıcak bir havayla başlayan İzmirliler şaşkına dönerken sosyal medyadan çok sayıda mesaj ve görüntü paylaşıldı.