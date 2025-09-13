13 Eylül 2025, Cumartesi

İzmir'i çöp yığınları esir aldı! Maaş krizi çöp dağlarına neden oldu

İzmir'i çöp yığınları esir aldı! Maaş krizi çöp dağlarına neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 15:43
İzmir'de çöp sorunu devam ediyor. CHP'li belediyelerde iş bırakma eylemleri sonrası sokaklarda çöp yığını oluştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
