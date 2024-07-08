İzmir’i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması

İzmir'de zemin her yıl bir buçuk santimetre çöküyor. Bu durum deniz seviyesindeki yükselişin ortalamanın üzerine çıkmasına neden oldu. Tehlike hangi boyutta? Hangi önlemler alınmalı? Tüm ayrıntıları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ