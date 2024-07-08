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İzmir'i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 16:46
Güncelleme:08.07.2024 16:47
İzmir'de zemin her yıl bir buçuk santimetre çöküyor. Bu durum deniz seviyesindeki yükselişin ortalamanın üzerine çıkmasına neden oldu. Tehlike hangi boyutta? Hangi önlemler alınmalı? Tüm ayrıntıları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ
İzmir’i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması
İzmir'i bekleyen tehlike: Zemin sıvılaşması
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