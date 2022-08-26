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İzmir'i 3'üncü kez sağanak vurdu!

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Giriş: 26.08.2022 14:24
Son dakika haberleri... Dün İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bugün de İzmir'i vurdu. Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara ve su baskınlarına neden oldu.
İzmir’i 3’üncü kez sağanak vurdu!
İzmir'i 3'üncü kez sağanak vurdu!
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