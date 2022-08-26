26 Ağustos 2022, Cuma
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İzmir'i 3'üncü kez sağanak vurdu!
Son dakika haberleri... Dün İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bugün de İzmir'i vurdu. Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak, trafikte aksamalara ve su baskınlarına neden oldu.