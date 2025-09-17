İzmir’den İstanbul’a kaçırılan iş insanı Bağcılar’da kurtarıldı; 5 gözaltı

İzmir’den kaçırılarak İstanbul’a getirilen ve hakkında 15 milyon lira fidye istenen tekstilci iş insanı polis ekipleri tarafından Bağcılar'da kurtarıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

