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İzmir'den acı haber! Baraja düşen helikopterdeki 3. personelin de cansız bedenine ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 08:41
Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldı. Vaillikten baraj gölündeki 3 mürettebatın da cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilerek, arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.
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