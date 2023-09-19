İzmir'den acı haber! Baraja düşen helikopterdeki 3. personelin de cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un da cansız bedenine ulaşıldı. Vaillikten baraj gölündeki 3 mürettebatın da cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilerek, arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

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