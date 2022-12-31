İzmir'deki vinç kazasında 3 gözaltı! Firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı ifade veriyor

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vinç, yapıya doğru devrildi. 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gelişmeler neler, yaralıların sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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