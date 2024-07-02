02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İzmir'deki tüp faciasında 2 tutuklama

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 12:40
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.  Gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’deki tüp faciasında 2 tutuklama
İzmir'deki tüp faciasında 2 tutuklama
Türkiye’den Antarktika’ya çıkartma!
Türkiye’den Antarktika’ya çıkartma!
Yürüyen merdiven kazası kamerada...
Yürüyen merdiven kazası kamerada...
Berber ve kuaför kararı
Berber ve kuaför kararı
Emir Berk’in üzerine devrilmişti! Sürücü tutuklandı
Emir Berk'in üzerine devrilmişti! Sürücü tutuklandı
Saniyelerle ölümden kurtuldular
Saniyelerle ölümden kurtuldular
Kovanından çıkan bal şoke etti
Kovanından çıkan bal şoke etti
Kabine’deki değişimin perde arkası!
Kabine’deki değişimin perde arkası!
Çorbacıda silahlı kavga!
Çorbacıda silahlı kavga!
Adrese dayalı okul kaydı
Adrese dayalı okul kaydı
Fafatuka’ya yoğun ilgi! Komşular sıraya girdi
Fafatuka’ya yoğun ilgi! Komşular sıraya girdi
Havalimanı girişinde yeni dönem!
Havalimanı girişinde yeni dönem!
Daha Fazla Video Göster