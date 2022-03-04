04 Mart 2022, Cuma
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İzmir'deki terk edilmiş köyü Youtuber'lar sardı! "Köyümüzü kötü gösteriyorlar"
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8'e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, Youtuber'ların da uğrak yeri oldu. Gençlerin "paranormal" videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, "Burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor" dedi.