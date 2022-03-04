04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'deki terk edilmiş köyü Youtuber'lar sardı! "Köyümüzü kötü gösteriyorlar"

İzmir'deki terk edilmiş köyü Youtuber'lar sardı! "Köyümüzü kötü gösteriyorlar"

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2022 16:48
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8'e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, Youtuber'ların da uğrak yeri oldu. Gençlerin "paranormal" videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, "Burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor" dedi.
60 yaşındaki kadının feci ölümü
60 yaşındaki kadının feci ölümü
İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı!
İzmir'deki terk edilmiş köyü Youtuber'lar sardı!
Ünlü oyuncuya gözyaşları içinde veda
Ünlü oyuncuya gözyaşları içinde veda
Duygu Delen davasında karar çıktı!
Duygu Delen davasında karar çıktı!
İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon fidye istediler
İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon fidye istediler
9 ferdini kaybeden aileden kötü haber
9 ferdini kaybeden aileden kötü haber
Denetimlerde birçok markanın balı sahet çıktı
Denetimlerde birçok markanın balı sahet çıktı
Adana’da mezarlığa gömülmüş 6-7 aylık cenin bulundu
Adana’da mezarlığa gömülmüş 6-7 aylık cenin bulundu
Türk çocukları çatışma hattından çıkardılar!
Türk çocukları çatışma hattından çıkardılar!
Ukrayna’dan tahliye edilenler Türkiye’de
Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'de
Üst geçide asılı ceset bulundu
Üst geçide asılı ceset bulundu
Otelde sır ölüm! Görüntüler ortaya çıktı
Otelde sır ölüm! Görüntüler ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster