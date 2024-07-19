19 Temmuz 2024, Cuma
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İzmir'deki ormanlardan yürek yakan görüntüler
İzmir’in Buca ilçesinden başlayarak Gaziemir ilçesine yayılan orman yangını, 22 saatte ekiplerin sabaha kadar süren amansız mücadelesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yer yer parlamalar devam ederken, yanan yüzlerce dekar alan küle döndü, görüntüler yürek yaktı.