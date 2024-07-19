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İzmir'deki ormanlardan yürek yakan görüntüler

İzmir'deki ormanlardan yürek yakan görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 14:36
İzmir’in Buca ilçesinden başlayarak Gaziemir ilçesine yayılan orman yangını, 22 saatte ekiplerin sabaha kadar süren amansız mücadelesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yer yer parlamalar devam ederken, yanan yüzlerce dekar alan küle döndü, görüntüler yürek yaktı.
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