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İzmir'deki orman yangını! İşte 35 hektarlık alanı küle çeviren izmarit! Alevlerin çıkış anı ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 13:37
İzmir'de Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan dün saat 13.00 sıralarında başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için havadan ve karadan müdahale başladı. Yangının başladığı andan itibaren bölgedeki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının çıkış anının kamera görüntülerine de ulaşıldı. Sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.
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