21 Ocak 2024, Pazar
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İzmir’deki ‘laf atma’ cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, ‘laf atma’ yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.