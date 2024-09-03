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İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 10:35
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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