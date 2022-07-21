İzmir'deki katliamdan şok detaylar! Köpek cinayetinin nedeni bambaşka çıktı

"Sahipsiz köpek besleme tartışması" nedeniyle çıktığı öne sürülen ve aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iki aile arasında "arsa tartışmasından" kaynaklı uzun süreli husumet bulunduğu kaydedildi. İddianamede, katil zanlısı ile suça iştirak ettiği öne sürülen ağabeyi için 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.