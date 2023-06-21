21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'deki katliama 1 tutuklama! Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı 3 kişi serbest bırakıldı

İzmir'deki katliama 1 tutuklama! Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı 3 kişi serbest bırakıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 09:44
Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki katliamın katil zanlısı tutuklandı. 4 cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Derin dondurucu vahşetine tutuklama!
Derin dondurucu vahşetine tutuklama!
Ailelere dikkat! Uzmanlar uyardı
Ailelere dikkat! Uzmanlar uyardı
Feci kaza! Yolcu otobüsü ile...
Feci kaza! Yolcu otobüsü ile...
Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada!
Film sahnesi gibi silahlı kavga kamerada!
Kutsal topraklarda Hac heyecanı
Kutsal topraklarda Hac heyecanı
Pınarcık Köyü Katliamının 36. yılı
Pınarcık Köyü Katliamının 36. yılı
Ehliyet sınavı çetesi çökertildi
Ehliyet sınavı çetesi çökertildi
Botoks sonrası ölüm olayında yeni gelişme!
Botoks sonrası ölüm olayında yeni gelişme!
Uydudan izleniyor! 500 km’lik yol kat etti
Uydudan izleniyor! 500 km'lik yol kat etti
Antalya’da korkutan orman yangını!
Antalya'da korkutan orman yangını!
Gece yarısı hareketli anlar! 2 aile sokak ortasında...
Gece yarısı hareketli anlar! 2 aile sokak ortasında...
Taşkına karşı ’sel tırmığı’ projesi
Taşkına karşı 'sel tırmığı' projesi
Daha Fazla Video Göster