İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’nda silahlı saldırı!

Son dakika haberleri... İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Öte yandan gelen son gelişmelere göre, saldırgan gözaltına alındı.