İzmir'deki çevre felaketlerine bir yenisi daha eklendi! Ege'de balıkları öldüren kirlilik

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinden Körfez'e deşarj edilen kimyasallar binlerce yavru balığı telef etti. Denizin dibinin balçıkla kaplanmasının yanı sıra yüzeyi de kahverengini aldı. İzmirli vatandaşlar bu felaket karşısında CHP'li belediyeye sert tepki gösterdi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.