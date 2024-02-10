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İzmir'deki 5 milyarlık vurgunda Sedat Ocakcı ve eşiyle birlikte 27 kişi tutuklandı

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Giriş: 10.02.2024 10:46
İzmir'de 5 milyar lirayı aşkın bir vurgun yapan Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Holdinge ait şirketlerden birinde genel müdür yardımcısı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Mağdurları dron fabrikası kuracağı ve kripto para piyasalarında para kazandıracağı vaadiyle kandırdığı öğrenilen Sedat Ocakcı, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.
5 milyarlık vurgunda 27 tutuklama
5 milyarlık vurgunda 27 tutuklama
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