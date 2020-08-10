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İzmir'de yürekleri ağza getiren görüntü! Ölümüne yolculuk

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Giriş: 10.08.2020 17:38
Güncelleme:10.08.2020 17:42
Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir kamyonun arkasına elleriyle tutunup paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, endişe yarattı.

Bugün öğle saatlerinde, Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasında elleriyle tutunan 2 patenli genç, bu şekilde yollarına devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun hızından faydalanmak isteyen gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, sırtlarında çanta olan iki gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.

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