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İzmir'de yüksek kar vaadiyle 100 milyon tl'lik vurgun iddiası

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Giriş: 14.12.2023 10:12
İzmir'in Tire ilçesinde, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttığı belirtilen Betül G.'nin, vatandaşları yüksek kar vaadiyle para toplayarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıp, ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. 50'nin üzerindeki kişinin şikayetçi olduğu Betül G.'nin daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
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