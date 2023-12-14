İzmir'de yüksek kar vaadiyle 100 milyon tl'lik vurgun iddiası

İzmir'in Tire ilçesinde, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttığı belirtilen Betül G.'nin, vatandaşları yüksek kar vaadiyle para toplayarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıp, ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. 50'nin üzerindeki kişinin şikayetçi olduğu Betül G.'nin daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.