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İzmir'de yoğun kar! İzmir - Manisa arasındaki Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler alındı

A Haber
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Giriş: 09.02.2022 09:13
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin birçok ilçesindeki rakımı yüksek bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bornova'da bazı noktalarda ulaşım bir süre sağlanamadı. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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