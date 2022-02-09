09 Şubat 2022, Çarşamba
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İzmir'de yoğun kar! İzmir - Manisa arasındaki Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler alındı
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin birçok ilçesindeki rakımı yüksek bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bornova'da bazı noktalarda ulaşım bir süre sağlanamadı. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.