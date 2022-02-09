İzmir'de yoğun kar! İzmir - Manisa arasındaki Sabuncubeli Geçidi'nde önlemler alındı

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, kentin birçok ilçesindeki rakımı yüksek bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bornova'da bazı noktalarda ulaşım bir süre sağlanamadı. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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