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İzmir'de yine taksiciye saldırı: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildi

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Giriş: 11.02.2024 15:48
İzmir'de taşlı saldırıya uğrayarak gasp edilen, bir saldırgan tarafından tabancayla vurularak öldürülen taksi şoförünün ardından bu sefer de genç bir taksi şoförü aracına aldığı kadın yüzünden saldırıya uğradı. Konak ilçesinde meydana gelen saldırıda taksi şoförü yumrukların hedefi olurken o anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
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