27 Şubat 2022, Pazar
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İzmir'de yaşayan Ukraynalılardan Rusya'ya "savaşı durdurun" çağrısı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatın 4. gününde, İzmir'de yaşayan Ukraynalılar 'Savaşı durdurun' çağrısı yaptı. Ellerinde Ukrayna ve Türk bayrakları olan gruba, Kırım Türkleri de destek verdi. İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Şu an Ukraynalılar resmen yok edilmeye çalışılıyor, soykırım uygulanmaya çalışılıyor" dedi.