01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de yaşanan son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Vinç beşik gibi sallandı

İzmir'de yaşanan son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Vinç beşik gibi sallandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2020 21:22
Güncelleme:01.11.2020 21:24
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vinç beşik gibi sallanırken vatandaşların korku dolu kaçışları ise anbean kayıt altına alındı. İşte korku dolu o anlar...

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vinç beşik gibi sallanırken vatandaşların korku dolu kaçışları ise anbean kayıt altına alındı.

İşte korku dolu o anlar...

İzmir'de depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Deprem sırasında 18. katta düşerek öldü
Deprem sırasında 18. katta düşerek öldü
İngiltere'de tuvalet kağıdı sırası
İngiltere'de tuvalet kağıdı sırası
Damat yol kenarında gelini dövdü! İşte korkunç anlar
Damat yol kenarında gelini dövdü! İşte korkunç anlar
Azerbaycan halkı: Sizin acınız bizim acımızdır
Azerbaycan halkı: Sizin acınız bizim acımızdır
İzmir'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
İzmir'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor
Yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor
Çelik kasanın içinde saklıyor!
Çelik kasanın içinde saklıyor!
Mesut Yılmaz'a veda
Mesut Yılmaz'a veda
Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi
Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Daha Fazla Video Göster