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İzmir'de yaşanan son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Vinç beşik gibi sallandı
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vinç beşik gibi sallanırken vatandaşların korku dolu kaçışları ise anbean kayıt altına alındı. İşte korku dolu o anlar...
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki son depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vinç beşik gibi sallanırken vatandaşların korku dolu kaçışları ise anbean kayıt altına alındı.
İşte korku dolu o anlar...