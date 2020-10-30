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İzmir'de yaşanan son deprem sonrası vatandaştan belediyeye tepki! "Kimse gelmedi!"

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Giriş: 30.10.2020 18:17
Güncelleme:30.10.2020 18:57
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Deprem sonrası İzmir Bayraklı'da 8 katlı bir bina tamamen çökü. Enkaz altında yaklaşık 40-45 kişinin kaldığı iddia edilirken çevredeki vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. A Haber muhabiri Gamze Elçi bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yıkılan binada içerisinden 40 kişiden fazla insanın olduğunu belirten vatandaş, "Belediyeden kimse gelmedi" diyerek belediyenin arama kurtarma çalışmalarında geç kaldığı iddia ederek tepki gösterdi.

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Deprem sonrası İzmir Bayraklı'da 8 katlı bir bina tamamen çökü. Enkaz altında yaklaşık 40-45 kişinin kaldığı iddia edilirken çevredeki vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu.

"Belediyeden şu ana kadar kimse gelmedi

A Haber muhabiri Gamze Elçi bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yıkılan binada içerisinden 40 kişiden fazla insanın olduğunu belirten vatandaş, "Belediyeden kimse gelmedi" diyerek belediyenin arama kurtarma çalışmalarında geç kaldığı iddia ederek tepki gösterdi.

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