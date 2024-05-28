İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.