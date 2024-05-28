28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2024 09:28
İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, "Bu iş böyle dayı" diyerek kendisini savunan köpeğin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzmir’de yasaklı ırk köpek dehşeti!
İzmir'de yasaklı ırk köpek dehşeti!
Ankara’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Meteoroloji’den 20 il için uyarı
Meteoroloji'den 20 il için uyarı
Manisa emniyetinden uyuşturucu operasyonu!
Manisa emniyetinden uyuşturucu operasyonu!
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı!
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı!
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!
Kargo paketinde uyuşturucu madde!
Kargo paketinde uyuşturucu madde!
Galatasaraylılar Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!
Galatasaraylılar Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!
Sobayı yakarken canından oluyordu!
Sobayı yakarken canından oluyordu!
LGS’ye son 6 gün kaldı!
LGS'ye son 6 gün kaldı!
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi
Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi
Daha Fazla Video Göster